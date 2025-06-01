В Турции призвали не допускать ЕС к переговорам России и Украины
Aydinlik Gazetesi: Турция должна не допустить ЕС до переговоров России и Украины
Турция должна предотвратить участие делегации ЕС в новых переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, поскольку Европейский союз хочет продолжать конфликт. Такое мнение высказали аналитики турецкой газеты Aydinlik Gazetesi.
«Турции следует активно содействовать мирному процессу и не допускать европейских представителей, которые заинтересованы в затягивании войны. Это критически важно для стабильности в регионе и укрепления отношений Турции с обеими странами», — отметили авторы статьи.
По данным газеты, рост военных расходов ЕС и агрессивная риторика в адрес России лишь усугубляют ситуацию, вызывая недовольство среди европейцев.
Турецкие журналисты подчеркнули, что Европа стоит перед выбором: либо бессмысленная война, которая угрожает единству ЕС, либо мирные инициативы, гарантирующие стабильность.
Ранее стало известно, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится скорее всего в рабочем офисе президента Турции в Стамбуле.