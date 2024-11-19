В Турции призвали НАТО изучить обновленную ядерную доктрину России
Эрдоган: Россия обновила ядерную доктрину в качестве ответа на действия НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обнародование Россией обновленной ядерной доктрины стало ответной мерой на действия НАТО, поэтому альянс должен задуматься над этим. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я думаю, что эта позиция России — это прежде всего мера, принятая против поведения, направленного против нее самой. <…> Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО», — подчеркнул он.
По словам турецкого лидера, у Москвы имеются все силы и средства для защиты, поэтому страны альянса тоже должны задуматься о своей обороне. Эрдоган подчеркнул, что Россия и Украина являются соседями Турции, поэтому важно беречь отношения с обеими странами. Он надеется, что получится как можно скорее установить мир, добившись прекращения огня.
В частности, в обновленной российской доктрине указано, что Москва может применить ядерное оружие при массированном взлете средств воздушно-космического нападения, включая дроны и крылатые ракеты, которые пересекут границы РФ.
Ранее военный обозреватель, полковник Виктор Баранец назвал новую ядерную доктрину России последним предупреждением для стран НАТО.