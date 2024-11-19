Военный обозреватель KP.RU Баранец назвал новую ядерную доктрину последним предупреждением НАТО

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил указом новую ядерную доктрину РФ. По словам Баранца, эта доктрина — последнее предупреждение, адресованное странам НАТО.

«Особенно положение, что любая страна, которая будет проявлять агрессию в отношении России, втянет в войну с Россией весь блок. Это прямой сигнал НАТО», — сказал он.

В доктрине также предупреждаются страны, которые предоставляют свою территорию и воздушно-морское пространство для агрессии против России, добавил обозреватель.