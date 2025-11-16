В Турции признали, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке

Глава МИД Турции Фидан: конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке

Конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке. Возможен новый раунд переговоров, заявил в интервью телеканалу AHaber глава МИД Турции Хакан Фидан.

По его словам, сейчас США согласны с Турцией, что конфликт необходимо остановить. К этому мнению присоединились и европейские лидеры, напомнил Фидан.

«На самом деле сейчас, на мой взгляд, эта война в ближайшей к приостановке точке. <…> Все условия для прекращения огня имеются, <…> необходимо, чтобы стороны-посредники предприняли действия в подходящем месте и запустили кампанию по урегулированию», — заявил Фидан.

Российско-украинский конфликт превратился в войну дронов, обе стороны бьют по энергетической инфраструктуре, что принесет проблемы предстоящей зимой.

Фидан также заявил, что верит, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной все же состоится, и вполне может пройти в Турции.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что страна выходит из мирных переговоров ввиду отсутствия «существенного прогресса».