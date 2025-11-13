Паника в горящем сарае. У Зеленского нет сил даже изображать миролюбие
Киев выходит из мирных переговоров с Москвой ввиду отсутствия «существенного прогресса», заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица. И все бы ничего — о том, что никаких контактов с представителями украинской делегации давно нет, не раз сообщала и Россия, причем произошло это исключительно по инициативе той стороны. Но как объяснить внезапную поездку в Стамбул секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, говорившего, что он отправился в турне по Ближнему Востоку с целью договориться о новом этапе обмена военнопленными?
Если никаких переговоров нет, с кем же тогда экс-министр обороны Украины собирается договариваться? Ответ на этот вопрос, а также на нестыковку в заявлениях двух высокопоставленных украинских чиновников кроется как раз в бывшей должности Умерова и разразившемся на днях грандиозном коррупционном скандале, нити которого тянутся прямо к Владимиру Зеленскому.
Похоже, руководитель украинской переговорной делегации просто свалил из Киева под благовидным (хотя и откровенно нелепым) предлогом, так сказать, во избежание. Как саркастично заметила по этому поводу исполнительный директор Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк, будем надеяться, Умеров хотя бы вернется на Украину.
«Сейчас идет заседание по избранию меры пресечения фигурантам расследования по делу Миндича. Прокурор САП в выступлении отмечает: „В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова“. Между тем Умеров пишет, что уехал в Турцию и на Ближний Восток заниматься обменами наших пленных», — написала она в соцсетях.
Пока одни представители «команды Зеленского» по-тихому бегут — кстати, означенный Тимур Миндич покинул Украину за день до обысков в его доме, где нашли пакеты с иностранными купюрами на миллионы долларов, — другие в панике мечутся, судорожно пытаясь погасить разгорающийся скандал. Пламя поднялось настолько, что стало заметно даже в Европе и США.
«Коррупционный скандал, связанный с Тимуром Миндичем, давним другом и деловым партнером президента Зеленского, ставит под сомнение не только его деятельность, но и будущее Украины. Миндич, который, как предполагается, использовал свое влияние в оборонной отрасли и энергетике для личной выгоды, может быть символом проблем, скрытых за внешним успехом украинской власти», — написало швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
На этом фоне выход Украины даже из видимости мирных переговоров выглядит вполне логично. Тут как в известной украинской поговорке «сгорел сарай, гори и хата»: в условиях, когда буквально все может завтра рухнуть, Зеленскому уже не до церемониальных расшаркиваний. Зачем изображать миролюбие (к чему его активно склоняли США), если, возможно, в ближайшее время придется бежать?
Тем более что те самые антикоррупционные структуры, начавшие это расследование, — НАБУ и САП — напрямую получают указания как раз из Вашингтона. Следовательно, у Зеленского есть все основания полагать, что его намерено сливают, и делает это именно Трамп.
Чем бы все это в итоге ни закончилось, даже сейчас понятно, что «сарай» киевского режима уже не спасти, он сгорел. А стало быть, очередь за «хатой»…