Киев выходит из мирных переговоров с Москвой ввиду отсутствия «существенного прогресса», заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица. И все бы ничего — о том, что никаких контактов с представителями украинской делегации давно нет, не раз сообщала и Россия, причем произошло это исключительно по инициативе той стороны. Но как объяснить внезапную поездку в Стамбул секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, говорившего, что он отправился в турне по Ближнему Востоку с целью договориться о новом этапе обмена военнопленными?

Если никаких переговоров нет, с кем же тогда экс-министр обороны Украины собирается договариваться? Ответ на этот вопрос, а также на нестыковку в заявлениях двух высокопоставленных украинских чиновников кроется как раз в бывшей должности Умерова и разразившемся на днях грандиозном коррупционном скандале, нити которого тянутся прямо к Владимиру Зеленскому.

Похоже, руководитель украинской переговорной делегации просто свалил из Киева под благовидным (хотя и откровенно нелепым) предлогом, так сказать, во избежание. Как саркастично заметила по этому поводу исполнительный директор Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк, будем надеяться, Умеров хотя бы вернется на Украину.

«Сейчас идет заседание по избранию меры пресечения фигурантам расследования по делу Миндича. Прокурор САП в выступлении отмечает: „В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова“. Между тем Умеров пишет, что уехал в Турцию и на Ближний Восток заниматься обменами наших пленных», — написала она в соцсетях.