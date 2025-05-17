В Турции потребовали 1998 лет тюрьмы для обвиняемых по делу о пожаре в отеле

Турецкая прокуратура запросила по 1998 лет лишения свободы для каждого из 13 человек, арестованных по делу о крупном пожаре в отеле Grand Kartal в провинции Болу. Об этом сообщил телеканал NTV .

В обвинительном заключении говорится, что владельцам отеля, его руководству, заместителю мэра Болу, главе пожарной службы и другим чиновникам вменяют непредумышленное убийство и причинение вреда по причине грубой халатности. Кроме них, еще 19 человек, включая работников кухни, могут получить до 22,5 лет тюрьмы.

По версии следствия, пожар начался в ресторане на четвертом, когда шеф-повар включил электроприбор. Из-за неисправных термостатов он перегрелся и дал искру, которая привела к возгоранию мусорного ведра. Огонь перекинулся на газовый шланг, что спровоцировало стремительное распространение пожара по зданию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее пообещал, что все виновные будут наказаны. Хозяин отеля Халит Эргюль заявил, что ответственность лежит на персонале, указав на ошибки шеф-повара, электрика и охраны.

Ранее экс-министра Подмосковья Хубутию отправили под домашний арест. Суд не удовлетворил ходатайство подозреваемого и его адвоката о запрете определенных действий в качестве меры пресечения.