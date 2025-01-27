В Турции оценили ситуацию с военными базами России в Сирии

Фидан: ситуацию с военными базами РФ в Сирии нужно должным образом урегулировать

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что ситуацию с российскими военными базами в Сирии со временем урегулируют «должным образом». Об этом он заявил в интервью Al Şark TV, его процитировали на сайте внешнеполитического ведомства Турции.

По словам Фидана, решение принимают правительство и народ Сирии, причем всем понятно, чего ждет Россия от новых сирийских властей.

«Господина Ахмада аш-Шараа (более известный как Джулани, глава нового сирийского правительства — прим. ред.) в Дамаске спросили о статусе этих баз, и он ответил. Честно говоря, я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом», — отметил Фидан.

До этого глава Минобороны Сирии Мархаф Абу Касра отмечал, что новое руководство страны ведет переговоры с Москвой о присутствии военных баз ВС РФ на сирийской территории, но окончательный формат пока неясен.

В декабре 2024 года постоянный представитель республики при ООН Кусей ад-Дахак уклонился от ответа на вопрос о российских базах в САР. В январе 2025 года глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед поездкой в Дамаск призывала избавиться от военного контингента России в этой стране.