В Турции отметили три важных жеста Путина в адрес Трампа

CNN Türk: Путин сделал три важных жеста в адрес Трампа перед саммитом на Аляске

В Турции обратили внимание на три важных жеста, которые президент России Владимир Путин сделал в отношении американского коллеги Дональда Трампа перед началом саммита. Об этом сообщил телеканал CNN Türk .

Глава Белого дома лично встретил российского коллегу на красной дорожке и пожал ему руку.

«Во время встречи президент России Владимир Путин сделал три очень важных жеста президенту США», — заявил обозреватель.

Во-первых, само прибытие президента России на территорию США. Во-вторых, это нахождение Путина на американской военной базе. Третий жест — это то, что российский лидер после встречи в аэропорту сел в машину Трампа, на которой они и добрались до места переговоров.

Ранее в Анкоридже завершились переговоры Путина и Трампа в узком кругу, которые продлились два часа 45 минут.