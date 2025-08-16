В Турции отметили три важных жеста Путина в адрес Трампа
CNN Türk: Путин сделал три важных жеста в адрес Трампа перед саммитом на Аляске
В Турции обратили внимание на три важных жеста, которые президент России Владимир Путин сделал в отношении американского коллеги Дональда Трампа перед началом саммита. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.
Глава Белого дома лично встретил российского коллегу на красной дорожке и пожал ему руку.
«Во время встречи президент России Владимир Путин сделал три очень важных жеста президенту США», — заявил обозреватель.
Во-первых, само прибытие президента России на территорию США. Во-вторых, это нахождение Путина на американской военной базе. Третий жест — это то, что российский лидер после встречи в аэропорту сел в машину Трампа, на которой они и добрались до места переговоров.
Ранее в Анкоридже завершились переговоры Путина и Трампа в узком кругу, которые продлились два часа 45 минут.