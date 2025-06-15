В Турции опровергли сообщения об обуви Эрдогана за 5 тысяч евро

В администрации президента Турции опровергли сообщения о том, что Реджеп Тайип Эрдоган якобы носит обувь иностранного бренда стоимостью более пяти тысяч евро. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Центре по борьбе с дезинформацией заявили, что подобные утверждения — ложь. Там пояснили, что обувь президента — продукция турецкого производителя и не имеет отношения ни к упомянутому зарубежному бренду, ни к названной цене.

В администрации также подчеркнули, что Эрдоган лично поддерживает развитие отечественной промышленности и выступает за снижение зависимости Турции от импорта.

Ранее офис Эрдогана опроверг сообщения о произраильском посте его дочери. В заявлении говорится, что утверждение о размещение поста дочерью президента не соответствует действительности.