Офис Эрдогана опроверг сообщения о произраильском посте его дочери

Администрация Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла информацию о посте его дочери Эсры Албайрак в соцсети, где она якобы порадовалась смерти иранских генералов и результате израильского удара. Об этом заявили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации Эрдогана, фрагмент сообщения опубликовало РИА «Новости» .

В заявлении говорится, что утверждение о размещение поста дочерью президента не соответствует действительности, упомянутый аккаунт в соцсети Х не имеет отношение к Эсре Албайрак.

«Из наших предыдущих опровержений мы помним, что геноцидные произраильские пропагандистские аккаунты манипулировали, используя схожесть названия одного и того же аккаунта в социальных сетях», — отметили в Центре по борьбе с дезинформацией.

В ведомстве отметили, что Турция выступает за мир и стабильность на Ближнем Востоке, а Эрдоган осудил «чудовищное нападение» Израиля на Иран и выразил соболезнование иранскому народу.

Также Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в попытке втянуть в конфликт весь мир. Израиль нанес массированный удар по Ирану в ночь на 13 июня.