В Турции назвали нереальным отказ от российского газа

Эрчин: отказ Турции от российского газа в ближайшие годы нереален

Сценарий отказа Турции от российского газа выглядит нереалистичным в среднесрочной перспективе, хотя республика стремится уменьшить зависимость от одного поставщика. Об этом РИА «Новости» заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

По его словам, Турция продолжит закупки газа в России, несмотря на диверсификацию импорта и собственные проекты по добыче.

«Ситуация, в которой Турция прекратит закупки газа у России полностью, не соответствует реальности», — отметил Эрчин.

Обозреватель добавил, что объемы закупок снижаются благодаря тому, что Турция ведет разведку собственных энергоресурсов и не зависит от одного поставщика.

«Это уравновешивание. Однако полный отказ от поставок из России в среднесрочной перспективе не рассматривается. В долгосрочной перспективе — сказать пока невозможно», — заключил он.

