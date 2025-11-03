Турецкие НПЗ нашли альтернативу российской нефти

Турецкие нефтеперерабатывающие заводы после ввода санкций против российского нефтяного сектора стали закупать больше нефти у Ирака и Казахстана. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Один из крупнейших турецких нефтеперерабатывающих заводов SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR) <…>, недавно закупил четыре партии нефти у Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей для поставок в декабре», — сообщило агентство со ссылкой на осведомленные источники.

По данным Reuters, другой производитель Tupras также наращивает закупки аналогов нефти марки Urals. Компания поменяла поставщиков, чтобы избежать санкций и сохранить экспорт топлива в Европу.

В Евросоюзе заявили о планах отказаться от импорта российских газа и нефти к 2028 году. Совет Европы утвердил план поэтапного отказа от импорта газа из России. Российский трубопроводный газ поступает в Европу через Турцию.