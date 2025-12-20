В Турции нашли очередной БПЛА

Hürriyet: очередной БПЛА обнаружили в Турции и доставили в Анкару для экспертизы

На территории провинции Балыкесир на северо-западе Турции нашли очередной беспилотный летательный аппарат. Его направили для детального изучения в Анкару, сообщила газета Hürriyet .

По информации источника, БПЛА нашли фермеры и передали органам безопасности. Дрон лежал на пустыре в районе Салур.

Для проверки БПЛА на наличие взрывных устройств силовики задействовали специально обученных собак.

В результате они установили, что на аппарате отсутствуют какие-либо эмблемы, флаги или надписи, после чего его доставили для проведения экспертизы в Анкару.

В начале недели, 15 декабря, Минобороны Турции сообщило об уничтожении беспилотника над Черным морем.

Воздушную цель обнаружили, когда она уже приблизилась к воздушному пространству страны. За БПЛА наблюдал летчик самолета F-16, выделенного военными НАТО.