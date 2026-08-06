В Турции на побережье обнаружили безэкипажный катер

По его данным, местные жители деревни Денизкей днем обнаружили на пляже подозрительный объект и сообщили о находке в экстренные службы. Прибывшие специалисты предварительно установили, что речь идет о безэкипажном катере, при этом взрывчатых веществ на нем не обнаружили.

Катер передали саперам для дальнейшего обследования и последующей утилизации.

Это уже не первый подобный случай у побережья Турции. В июле в провинции Трабзон обнаружили украинский беспилотник с пятью килограммами взрывчатки, а в июне беспилотники и их обломки находили сразу в нескольких черноморских провинциях страны.