В Турции на побережье обнаружили безэкипажный катер
Безэкипажный катер неизвестного происхождения выбросило на берег турецкой провинции Сакарья. Об этом сообщил телеканал Habertürk.
По его данным, местные жители деревни Денизкей днем обнаружили на пляже подозрительный объект и сообщили о находке в экстренные службы. Прибывшие специалисты предварительно установили, что речь идет о безэкипажном катере, при этом взрывчатых веществ на нем не обнаружили.
Катер передали саперам для дальнейшего обследования и последующей утилизации.
Это уже не первый подобный случай у побережья Турции. В июле в провинции Трабзон обнаружили украинский беспилотник с пятью килограммами взрывчатки, а в июне беспилотники и их обломки находили сразу в нескольких черноморских провинциях страны.