В Турции беспилотник рухнул на парковку полиции

В турецком городе Трабзон беспилотник упал на парковку у здания районного управления полиции. Об этом сообщило агентство İhlas Haber Ajansı (IHA).

Взрыв прогремел около 19:30 на территории служебной парковки. В результате происшествия повреждения получили три автомобиля, пострадавших нет.

Губернатор провинции Трабзон Тахир Шахин прибыл на место и провел осмотр. Он заявил, что специалисты устанавливают происхождение аппарата и проводят расследование.

«Чрезвычайно важно, что в результате падения никто не пострадал. Ущерб ограничился материальным ущербом трем автомобилям. На месте работают эксперты и следователи. После завершения всех экспертиз мы сообщим общественности о происхождении аппарата», — приводит слова Шахина информагентство.

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