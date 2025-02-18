В турецком аэропорту приостановили полеты из-за НЛО

Полеты в аэропорту турецкого города Газиантепа приостановили из-за сообщения о светящемся неопознанном летающем объекте. Об этом сообщила газета T24 .

Данные об НЛО поступили вчера вечером. В аэропорту Газиантепа пилоты обратили внимание на странный объект. Он был на высоте примерно 10 тысяч футов.

«После сообщения двух пилотов об объекте, который не был виден на радарах, посадка и взлет самолетов в аэропорту были прекращены», — сообщили журналисты.

По информации издания, объект мог быть беспилотником. Правда, почему он светился, пока неясно. Полеты в в воздушной гавани возобновят, как только разберутся в ситуации.

В 2023 году в Канаде сбили восьмиугольный летательный аппарат неизвестного происхождения. Уже в прошлом году его обломки нашли на берегу озера Гурон и отправили на экспертизу. Результаты показали, что модуль объекта изготовила компания, специализирующаяся на продаже оборудования для мониторинга погоды.