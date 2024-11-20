Обломки сбитого в Канаде восьмиугольного НЛО отправили на экспертизу

Затонувшие обломки летательного аппарата неизвестного происхождения, сбитого американским истребителем над озером Гурон, нашли на канадском берегу водоема. Остатки корпуса отправили на экспертизу, сообщил телеканал CTV News со ссылкой на данные Министерства национальной безопасности Канады.

НЛО заметили над Гуроном 12 февраля 2023 года, после того как американские военные сбили китайский аэростат. Очевидцы описывали объект как восьмиугольник, с которого свисали провода. На перехват американцы направили истребитель F-16, который успешно его поразил.

Обломки упали на канадской стороне озера. Полиция приступила к поискам, но после объявила о прекращении работ. Только сейчас из ответа Министерства национальной безопасности страны журналисты узнали, что обломки нашли и направили на экспертизу.

В ходе проверки специалисты установили, что модуль изготовила компания, которая занимается продажей оборудования для мониторинга погоды. По предварительным данным, объектом был метеозонд, запущенный м с радарной станции Национальной метеорологической службы США в Мичигане.

На запрос журналистов представители полиции подтвердили обнаружение обломков, но предоставить подробности расследования отказались.

Профессор аэрокосмической инженерии Иэн Бой в комментарии телеканалу не исключил, что сокрытие информации об объектах может быть вызвано тем, что правительства США и Канады не готовы признать ошибку — сбитый объект не представлял никакой угрозы безопасности. Но при этом они потратили время и ресурсы для перехвата.

В первой половине февраля 2023 года в воздушном пространстве Канады и США сбили несколько неопознанных летающих объектов. Они появились в небе над Аляской, канадским Юконом и озером Гурон. Военные и спецслужбы обеих стран сбили все неизвестные аппараты, объявив, что увидели в них угрозу безопасности.