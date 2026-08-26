В церкви сняли реалити-шоу о порнозвездах с разрешения настоятеля

В Австралии англиканская церковь потребовала удалить кадры из реалити-шоу на канале Stan, снятые в соборе Святого Иоанна в Брисбене. Представители епархии обвинили продюсеров, что они ввели декана Питера Кэтта в заблуждение, сообщило издание 7News .

В епархии отметили, что декану заявили, что снимать будут сцены для документального фильма о вере и опыте человека, ранее исключенного из религиозных общин из-за того, что работал в порноиндустрии.

В 125-летнем соборе сняли шестой эпизод шоу Turned On: Dirty Sexy Money. По сюжету британская звезда OnlyFans Лили Филлипс участвовала в церковной церемонии, а перед этим отвечала на вопросы декана, в том числе, отрекается ли она от зла и кается ли в своих грехах. На все вопросы модель ответила «да».

Архиепископ Брисбена Джереми Гривз позже заявил, что он шокирован содержанием, характером и замыслом программы.

Ранее модель OnlyFans Софи Рейн назвала футболиста лондонского «Арсенала» Виктора Дьекереша своим крупнейшим клиентом.