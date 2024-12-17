В Центробанке Сирии осталось 26 тонн золота после правления Асада

В хранилище сирийского Центробанка находится почти 26 тонн золота. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех сирийских чиновников.

Золотые запасы республики оцениваются примерно в 2,2 миллиарда долларов. Такое же количество драгоценного металла находилось в банковском хранилище и в 2011 году. Кроме того, у САР имеется небольшая сумма валютных резервов в наличных, которые составляют около 200 миллионов долларов.

Агентство также отметило, что, по данным Международного валютного фонда, валютные резервы сирийского ЦБ составляли 14 миллиардов долларов, поэтому их сокращение является значительным.

Сирийские чиновники, как нынешние, так и бывшие, объяснили, что долларовые резервы были практически исчерпаны потому, что экс-правительство бывшего президента страны Башара Асада использовало их для закупки топлива, оружия и продовольствия.

Ранее британские СМИ сообщили, что правительство Асада в период 2018–2019 годов отправило в Москву несколько самолетов с двумя тоннами наличности в долларах и евро.