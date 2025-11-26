Активистов из SOS Donbass обвинили в шпионаже в пользу России во Франции

Активистов из гуманитарной ассоциации SOS Donbass задержали во Франции по обвинению в шпионаже. В числе задержанных есть россиянка Анна П., сообщило Le Parisien Life.ru .

Местное издание Le Parisien уточнило, что французские спецслужбы задержали в общей сложности троих человек, после чего прокуратура выдвинула им обвинения по тяжелым статьям.

По версии ведомства и следствия, активисты якобы работали на российские структуры, прикрываясь помощью жителям Донбасса. Арестованные причастность к шпионажу отвергают.

В дальнейшем по этому делу задержали 58-летнего француза, но отпустили под надзор. Сейчас расследование продолжается.