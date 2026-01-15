В центре Утрехта прогремели два взрыва и начался пожар

В Утрехте, который считается крупнейшим железнодорожным узлом Нидерландов, по неизвестной причине прогремели два взрыва. Начался пожар, сообщил телеканал RTV Utrecht .

Пожарная служба Утрехта сообщила о двух взрывах в центре города, после которых началось сильное возгорание. Пострадал, по меньшей мере, один человек. К месту происшествия выехали экстренные службы.

Взрывы прогремели в районе улицы Мариаплаатс около 15:30 (13:30 по московскому времени), уточнил Express. Здание частично обрушилось: ударная волна сорвала крышу, после чего пламя вырвалось наружу. Полиция оцепила территорию, на улицах Мариаплаатс и Спрингвег прошла эвакуация.

Причина взрывов неизвестна, началось расследование, сообщил телеканал NOS. Мэр Утрехта Шарон Дейксма заявила журналистам, что некоторые очевидцы чувствовали запах газа.

В декабре несчастный случай произошел в нидерландской деревне Нюнспет в провинции Гелдерланд. Машина въехала в толпу, наблюдавшую за украшенной гирляндами автоколонной.