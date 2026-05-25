США и Иран достигли понимания по Ормузскому проливу. Переговоры находятся на финальной стадии, однако ключевые формулировки, особенно по вопросу пролива и ядерной программы Ирана, все еще обсуждаются. Что известно на текущий момент, разобрал 360.ru.

Что известно о договоренностях США и Ирана По данным американских СМИ, обсуждаемое рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает: немедленное открытие Ормузского пролива Ираном после подписания и восстановление довоенного уровня судоходства в течение 30 дней;

прекращение военных действий США и их союзников на всех фронтах, включая Ливан;

обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие и избавиться от запасов высокообогащенного урана;

продление режима прекращения огня на 60 дней для согласования окончательного договора. В обмен на уступки США могут частично снять блокаду иранских портов и смягчить санкционное давление, чтобы позволить Ирану возобновить экспорт нефти.

Фото: Kyle Mazza - NUF via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Несмотря на достигнутое принципиальное согласие, существует ряд неопределенностей: 1. Контроль над проливом. Неясно, сохранит ли Иран возможность регулировать судоходство или будет взимать плату. Иранское агентство Fars ранее сообщало, что Тегеран не соглашался на «свободный проход», а планирует определять маршрут и время движения судов. При этом представитель МИД республики заявил, что вопросы управления проливом будут решать прибрежные страны, а не стороны меморандума. 2. Механизм реализации. Стороны пока не согласовали детали утилизации запасов урана и верификации выполнения обязательств. 3. Утверждение лидерами. Президент США Дональд Трамп и верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи еще не окончательно утвердили текст соглашения. Американский лидер подчеркивал, что не стоит торопиться с заключением сделки. 4. Реакция сторон. Некоторые республиканцы в конгрессе США критикуют предложенные условия, считая их слишком мягкими по отношению к Ирану. Израиль также выражает обеспокоенность, так как соглашение может не решить ключевые для него вопросы — ядерную программу и ракетный арсенал Ирана. Даже после подписания соглашения быстрое восстановление судоходства маловероятно: в Персидском заливе заблокировано около 1500–2000 судов, а главным препятствием остаются установленные Ираном мины. На разминирование и обеспечение безопасности потребуется несколько недель, а на восстановление экспорта — два-три месяца.

Фото: Xinhua / www.globallookpress.com

Почему США пошли на сделку В самый последний момент Трамп снова проявил так называемый эффект ТАСО — Trump Always Chickens Out («Трамп всегда трусит» - пер. ред.), заявил 360.ru политолог, американист Малек Дудаков. «Трамп сдал назад, столкнувшись с жестким сопротивлением с иранской стороны, и не решился пойти на какую-то новую серьезную эскалацию и второй этап противостояния с Исламской Республикой. Поэтому использовал эту военную угрозу как рычаг давления в переговорах», — отметил он. По его словам, сейчас администрация Трампа надеется на прорыв в переговорном процессе.

При этом по основным тяжелым вопросам, по которым идут торги — это ядерная программа и блокады Ормузского пролива — пока что не так много подробностей доподлинно известных, и поэтому сложно судить, к чему обе стороны придут. Малек Дудаков

Исходя из имеющейся информации, речь идеи о поэтапном разблокировании Ормузского пролива, обещании Ирана дальше не обогащать уран в течение определенного периода времени в обмен на смягчение санкций и возвращение части иранских замороженных активов Тегерану. «Администрация Трампа эти два последних момента с санкциями и с активами никак не комментирует и не подтверждает. Потому что понимает, что тогда сохранить лицо им точно не получится. Сейчас уже, как мы видим, очень многие „ястребы“ в Соединенных Штатах Америки де-факто обвиняют Трампа в капитуляции перед Ираном. Утверждают, что в этой войне они уже точно проиграли, что сделка с Ираном будет в итоге примерно в похожем формате, как была в свое время сделка Обамы с Исламской Республикой», — сказал политолог.

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Однако теперь возникает вопрос: зачем нужно было воевать, если в итоге пришли к тому же самому, отметил Дудаков. «Опять же, учитывая, что переговорные позиции сторон расходятся, еще неизвестно, сколько времени это все займет. Может быть, на два месяца как раз это перемирие продлевается именно для того, чтобы все детали обсудить. Над Трампом довлеют внутриполитические факторы. Как мы знаем, война в Иране крайне непопулярна. Более 70% американцев полагают, что было ошибочным решением начинать военные действия в отношении Исламской Республики. Запасы арсенала ракет и противоракет для систем ПВО у Пентагона истощены, но рейтинги Трампа упали до 30 с чем-то процентов», — подчеркнул Дудаков. Поэтому американскому лидеру приходится купировать последствия кризиса, чтобы снизить цены на топливо, которые выросли в США примерно в два раза с начала войны в Иране.

Таким образом, это хотя бы как-то позволит Трампу свои рейтинги восстановить в преддверии выборов в конгресс. Но, опять же, много все-таки подводных камней остается в рамках переговорного процесса. Малек Дудаков

Итоговая сделка станет для Ирана довольно выигрышной, если удастся добиться смягчения санкций и возвращения активов. «Но американцы будут до последнего это все не признавать, чтобы пытаться сохранить лицо. Обе стороны будут много тумана наводить, лишь бы удалось все-таки к чему-то прийти — для Трампа, например, хотя бы как-то избежать критики со стороны его оппонентов внутри США. Хотя вряд ли это у него получится, но к этому он будет стремиться», — заключил Дудаков.