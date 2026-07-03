В ЦАР при нападении боевиков на город Ам-Дафок погибли около 30 человек

В Центрально-Африканской Республике в результате нападения боевиков на город Ам-Дафок погибли не менее 28 человек. Об этом сообщила радиостанция Ndeke Luka .

По ее данным, город на северо-востоке страны у границы с Суданом остается отрезанным от столицы Банги. Несколько местных источников утверждают, что он находится под контролем нападавших.

Жители массово покидают дома и ищут убежище на базе миссии ООН. Еще 25 человек получили ранения, тяжело пострадавших эвакуировали в больницы городов Бирао и Бриа.

Власти ЦАР заявили, что город контролируют правительственные силы, а атаку отбили. Однако депутат от Ам-Дафока сообщил, что вооруженные люди по-прежнему находятся в городе. Миссия ООН осудила нападение и обстрел своей базы, призвав стороны соблюдать гуманитарное право и защищать мирных жителей.

В марте террористы убили прихожан Русской православной церкви в Нигерии.