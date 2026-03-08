Боевики убили прихожан Русской православной церкви в Нигерии

Террористы во время Великого поста напали на христианское селение Туран в нигерийском штате Бенуэ. Об этом сообщило российское посольство в Абудже.

Боевики убили 10 человек, двое из которых были членами общины РПЦ. Всего в Туране проживали 50 православных христиан, 20 из которых — дети.

«Исламисты убили часть жителей, некоторых ранили, остальным пришлось немедленно покинуть дома, чтобы спастись бегством», — уточнил Патриарший экзархат Африки РПЦ.

В селении нашли десять тел, количество жертв может быть больше. Осмотр окрестностей продолжается. В экзархате добавили, что убитые оказались первыми африканскими прихожанами, убитыми за веру.

Ранее террористы атаковали деревню Тунган Дутсе в штате Замфара на северо-западе страны. В результате погибли как минимум 50 мирных жителей.