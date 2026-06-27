В ЦАР из-за вспышки холеры умерли 24 человека
Вспышку холеры зафиксировали в Центрально-Африканской Республике. Об этом сообщил министр здравоохранения ЦАР Пьер Сомсе, его слова передало агентство Xinhua.
«На текущий день выявлено 197 случаев заболевания холерой. Есть 24 летальных случая, уровень смертности — 12,2%», — отметил Сомсе.
По словам министра, эпицентр вспышки находится на юго-западе страны, первый случай заболевания выявили 14 июня. Всем заболевшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Интересно
Холера — особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.
Роспотребнадзор предупредил, что в заграничных поездках россияне могут столкнуться с рядом опасных заболеваний. В их числе холера, брюшной тиф, опасные лихорадки и вирус Эбола. Чаще всего заражение происходит через грязные руки, воду, плохо обработанные термические продукты питания.