В третьем раунде переговоров США предъявили завышенные требования

США выдвинули завышенные требования по Ормузскому проливу и ряду других тем на переговорах с иранской делегацией в Пакистане. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, близкий к иранским переговорщикам.

«Требования США относительно Ормузского пролива и многих других вопросов крайне завышены. Похоже, что США теперь рассчитывают добиться того, чего им не удалось за сорок дней войны», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Вашингтон хотел бы реализовать это через страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические шаги. Иранская делегация, в свою очередь, настаивает на сохранении результатов, которых Тегеран достиг во время конфликта.

В третьем раунде переговоров представители Ирана и США впервые провели встречу лицом к лицу. Ранее делегации общались через посредников, которые передавали сторонам их позиции. Теперь к консультациям присоединились представители Пакистана.