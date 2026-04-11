Иран и США приступили к третьему раунду переговоров в Исламабаде

IRIB: Иран и США начали третий раунд переговоров в Пакистане

США и Иран после двух дипломатических встреч приступили к третьему раунду переговоров в Исламабаде. Об этом сообщило иранское государственное телевидение IRIB .

Журналисты отметили, что американская делегация к третьему раунду переговоров не отказалась от своих чрезмерных требований.

«В третьем туре мы узнаем, будут ли переговоры успешными или нет», — отметили они.

По данным источников Financial Times, главным спорным вопросом, вставшим на пути урегулирования конфликта, стал Ормузский пролив. Тегеран настаивает на праве сохранить контроль над этим маршрутом и возможность взимать плату за проход судов.

«Иранские переговорщики отказываются от вариантов совместного контроля», — отметил собеседник газеты.

Fox News со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что на этот раз иранская и американская делегации впервые встретились за столом переговоров лицом к лицу. До этого стороны вели консультации раздельно, а посредники передавали их позиции друг другу. В третьем раунде к обсуждению подключились представители Пакистана.

Ранее США выразили готовность разблокировать иранские активы, которые хранились в Катаре и ряде зарубежных банков. Источник в Иране связал этот шаг с переговорами и заявил, что он показал серьезность намерений Вашингтона.