Тайфун «Саудель» дважды ударил по восточному побережью Китая

Тайфун «Саудель» дважды вышел на сушу в китайской провинции Чжэцзян, вызвав масштабную эвакуацию и перебои в работе транспорта. Об этом сообщило агентство Reuters .

Первый выход на побережье произошел утром 28 августа в городском уезде Юйхуань округа Тайчжоу, второй — примерно через час в районе Вэньчжоу.

При первом выходе на сушу скорость ветра вблизи центра тайфуна достигала 35 метров в секунду. Примерно в 09:10 по местному времени «Саудель», пройдя небольшой участок над водой, повторно достиг побережья уже в районе Вэньчжоу.

Власти провинции ввели первый уровень экстренного реагирования, а метеорологические службы объявили красный уровень опасности. Из прибрежных районов эвакуировали более миллиона человек. В Вэньчжоу число вывезенных жителей превысило 820 тысяч, еще около 52 тысячи человек эвакуировали в Тайчжоу.

В Ханчжоу и Нинбо отменили сотни авиарейсов, на побережье остановили десятки паромных маршрутов. Компания China Railway Shanghai Group частично ограничила движение поездов по ряду железнодорожных линий провинции.

Ранее стало известно, что восемь россиян пропали без вести в районе бедствия на границе Китая и Непала.