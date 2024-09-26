Филиппо: правда об участии НАТО и Украины в подрыве «Севпотоков» выйдет наружу

Правда о причастности НАТО и Украины к терактам на газопроводах «Северный поток» скоро выйдет наружу, несмотря на отсутствие объективного расследования ЧП. Об этом РИА «Новости» сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По словам политика, обвинения в адрес России лишены всякого здравого смысла. Он напомнил, что расследование независимого журналиста Сеймура Херша попытались замолчать.

«Херш произвел шум, но расследование быстро попытались дискредитировать и скрыть. Но у нас был уже источник, данные от надежного человека. Скоро правда об этом, об участии НАТО, выйдет наружу», — сказал Филиппо.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично одобрил план подрыва газопроводов «Северных потоках». Подрыв инфраструктуры обошелся диверсантам в 300 тысяч долларов.