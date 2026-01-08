В телеграм-канале Мадуро запустили отсчет дней с момента похищения

Официальный телеграм-канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро регулярно ведет отсчет дней с момента похищения лидера республики и его супруги Силии Флорес. Он публикует фотографии пары и пишет, что страна ждет возвращения пленников на родину.

Снимки сопровождаются фразой «Мы хотим их вернуть», а также отсчетом, сколько прошло времени с момента, когда США провели военную операцию и выкрали главу государства.

Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус сообщил, что выступления американцев на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле 5 января не убедили ФРГ в законности действий в Латинской Америке. По его словам, Германии потребуется время, чтобы изучить и оценить ситуацию, после чего официально прокомментировать ее.

Корнелиус добавил, что пока что США не доказали, что военная операция и похищение Мадуро «были в соответствии с международным правом».