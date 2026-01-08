США не смогли убедить Германию в законности операции в Венесуэле

Белому дому не удалось доказать, что военная операция США в Венесуэле была законной. Об этом на брифинге заявил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус, его процитировало РИА «Новости» .

По мнению правительства Германии, выступающие на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле 5 января американцы не доказали, что их действия в Латинской Америке «были в соответствии с международным правом».

Корнелиус подчеркнул, что ФРГ необходимо время, чтобы прояснить ситуацию и объективно оценить ее.

Ранее министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Боливарианской Республики Диосдадо Кабельо подтвердил, что из-за операции США в Венесуэле погибли более 100 человек. По его словам, большинство жертв — молодые люди, которые не имели никакого отношения к событиям.

Глава МВД республики назвал действия американских военных вероломным нападением и добавил, что погибшие только начинали свою жизнь.