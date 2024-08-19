В Тель-Авиве произошел взрыв

TI: на улице в Тель-Авиве взорвался заминированный грузовик, погиб один человек

Вечером 18 августа в Тель-Авиве взорвался грузовик. Один человек погиб, сообщило издание The Times of Israel .

Грузовик стоял на улице, когда сработало заложенное в нем взрывное устройство. Полиция сообщила, что погиб находившийся в нем человек. По информации издания, Служба безопасности Шин-Бет уже начала проверку, но официально пока не присоединилась к расследованию.

«Тело трудно опознать. Мы знаем, что это не невинный гражданский, а кто-то, кто перевозил взрывное устройство. Это было преступление или [террористическая] атака? Личность мужчины имеет решающее значение для определения этого», — сказал командующий тель-авивским полицейским округом Перес Амар.

Взрыв произошел на улице Лихи, уточнил The Jerusalem Post. Погиб 50-летний Гидеон Пери из Кедумина, еще один 33-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести.

В июле в Тель-Авиве прогремел взрыв на углу улиц Бен-Иегуда на и Шалом-Алейхема. Взрывная волна повредила предметы в близлежащих домах.