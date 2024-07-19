Мощный взрыв прогремел в Тель-Авиве

Жители Тель-Авива услышали мощный взрыв в городе. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post .

Взрыв, предположительно, прозвучал на углу улиц Бен-Иегуда на и Шалом-Алейхема. На место происшествия направили полицию, пожарных и спасательные службы. Их представители сообщили журналистам, что пожара не было.

Жители, проживающие недалеко от места взрыва, рассказали, что в результате взрыва в их домах были разбиты предметы.

«Никакого воздушного вторжения в центральную часть страны обнаружено не было, и, следовательно, тревога не подавалась — инцидент расследуется», — заявили в Командовании тыла Израиля.

Причина взрыва устанавливается.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил США в нынешнем беспрецедентном взрыве насилия на Ближнем Востоке. По его словам, американские дипломаты не раз применяли право вето на инициативы о немедленном прекращении боевых действий в регионе.