В Тель-Авиве погибла женщина при ракетной атаке Ирана

В Тель-Авиве в результате ракетного обстрела со стороны Ирана погибла женщина, более 20 человек получили ранения. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

После удара баллистической ракеты один из фасадов жилого здания оказался сильно разрушен, а перекрытия и кровля частично обвалились. На место прибыли спецслужбы, они разберут завалы и проведут поисково-спасательные работы.

По данным газеты, от полученных в результате атаки травм умерла женщина примерно 40 лет, чье состояние изначально оценивали как критическое.

Врачи скорой помощи также доставили в больницы мужчину около 40 лет в тяжелом состоянии, мужчину около 30 лет с травмами средней степени тяжести и женщину около 90 лет в состоянии средней тяжести. Еще 17 человек получили легкие травмы.

Ранее в ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш осудил вооруженное нападение США и Израиля на Иран. По его словам, происходящее подрывает международный мир и безопасность.