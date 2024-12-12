В Техасе самолет сел на трассу, протаранил три автомобиля и разломился надвое

NBC: четверо пострадали при столкновении самолета с автомобилями в Техасе

Легкомоторный самолет приземлился на шоссе в Техасе и протаранил три автомобиля. Пострадали четыре человека, одному из них потребовалась помощь медиков. Об этом сообщил телеканал NBC .

«На кадрах с места происшествия видно, что самолет разломился надвое», — добавили в эфире.

По словам представителя местной полиции, повреждения также получила внутренняя секция эстакады, возле которой приземлился самолет.

В сентябре в Австралии дверь частного самолета оторвалась прямо в воздухе и рухнула на пляж с отдыхающими там людьми. Только по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Пилот сумел благополучно посадить воздушное судно и позже объяснил происшествие тем, что плохо зафиксировал защелку.