Дверь самолета оторвалась прямо в полете

Дверь частного самолета оторвалась и упала на пляж с людьми в Австралии

Дверь частного самолета оторвалась в полете и рухнула на пляж с отдыхающими в Австралии. Об этом сообщила Daily Mail Australia .

ЧП произошло на пляже Саут-Брули, штат Новый Южный Уэльс. По данным издания, дверь упала недалеко от рыбака. На пляже также находилась группа серферов.

По словам одного из них, оторвавшуюся часть самолета обнаружили в прибрежных кустах. Местные охранники унесли ее с побережья.

Выяснилось, что дверь принадлежала частному американскому четырехместному самолету RV-10. Пилот и пассажир смогли приземлиться, несмотря на происшествие. По их словам, дверь оторвалась из-за того, что «защелка не была надежно зафиксирована».

Ранее мужчина опоздал на рейс и выбежал на взлетно-посадочную полосу перед движущимся самолетом в аэропорту Солт-Лейк-Сити. В итоге, его затянуло в двигатель.