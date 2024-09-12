Дверь самолета оторвалась прямо в полете
Дверь частного самолета оторвалась и упала на пляж с людьми в Австралии
Дверь частного самолета оторвалась в полете и рухнула на пляж с отдыхающими в Австралии. Об этом сообщила Daily Mail Australia.
ЧП произошло на пляже Саут-Брули, штат Новый Южный Уэльс. По данным издания, дверь упала недалеко от рыбака. На пляже также находилась группа серферов.
По словам одного из них, оторвавшуюся часть самолета обнаружили в прибрежных кустах. Местные охранники унесли ее с побережья.
Выяснилось, что дверь принадлежала частному американскому четырехместному самолету RV-10. Пилот и пассажир смогли приземлиться, несмотря на происшествие. По их словам, дверь оторвалась из-за того, что «защелка не была надежно зафиксирована».
Ранее мужчина опоздал на рейс и выбежал на взлетно-посадочную полосу перед движущимся самолетом в аэропорту Солт-Лейк-Сити. В итоге, его затянуло в двигатель.