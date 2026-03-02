В Техасе мигрант застрелил двух человек и ранил 14 в баре из мести за Иран

Уроженец Сенегала устроил массовую расправу в баре Техаса, расстреляв двух человек и ранив еще 14. На мигранте была надета футболка с иранским флагом, сообщила газета New York Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В центре города Остин в штате Техас стрельбу устроил бывший житель Нью-Йорка, 53-летний Ндиага Диане, прибывший в США 13 марта 2000 года по туристической визе. Летов 2006 года он женился на гражданке США и легализовался как постоянный житель.

Диане неоднократно арестовывали в Нью-Йорке и Техасе, в том числе за незаконную торговлю. Его описывали как эмоционально неуравновешенного человека.

В машине стрелка нашли Коран. Сам он был одет в майку с изображением флага Ирана.

По словам начальника полиции Остина Лизы Дэвис, сенегалец на внедорожнике несколько раз объехал квартал, прежде чем остановиться перед баром и начать стрелять по посетителям во внутреннем дворике. Потом Диаге вышел на улице и стал расстреливать прохожих.

Полицейские столкнулись с ним через минуту после начала стрельбы и застрелили его. В больницы доставили 15 пострадавших, трое из которых в критическом состоянии.

Сотрудники ФБР приняли участие в расследование дела, устанавливаются мотивы преступника.

Ранее религиозный деятель Ирана аятолла Макарем Ширази объявил США и Израилю священную войну.