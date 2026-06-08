В Тегеране прогремел взрыв

Мощный взрыв прозвучал в столице Ирана, над городом работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщило агентство Mehr .

Подробности случившегося пока неизвестны.

«В понедельник в полдень в Тегеране были активированы средства противовоздушной обороны, также сообщалось о взрыве в столице», — отметило издание.

ЦАХАЛ завершил масштабную атаку по стратегическим системам обороны Ирана. Пресс-служба Вооруженных сил Израиля уточнила, что удары будут способствовать «еще большему расширению свободы действий ВВС в воздушном пространстве».

Ранее израильские военные сообщили, что Иран атаковал страну с помощью ракет. Жителей призвали следовать инструкциям и укрыться в защищенных помещениях. Незадолго до этого Израиль поразил несколько целей на территории нефтехимического комплекса в Махашехре на юго-западе исламской республики.