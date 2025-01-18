В Тегеране двух судей застрелили у здания Верховного суда

IRNA: двух судей застрелили у здания Верховного суда в Тегеране

У здания Верховного суда Ирана в Тегеране произошла стрельба. Неизвестный убил двух судей, еще один получил ранение, сообщило агентство IRNA .

Погибшие судьи, по данным пресс-службы судебной власти республики, отвечали за дела подозреваемых в терроризме и шпионаже. Нападение уже расценили как теракт.

«Вооруженный человек проник в здание Верховного суда и совершил нападение на двух судей, имевших опыт в борьбе с терроризмом, шпионажем и преступлениями против национальной безопасности», — заявили журналисты.

В Иране в январе 2024 года во время траурного шествия, приуроченного к четвертой годовщине гибели генерала КСИР Касема Сулеймани, прогремели мощные взрывы. Тогда при теракте погибли 89 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой выразил соболезнования в связи со случившимся.