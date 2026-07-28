В Тбилиси протестующие окружили россиян на электрокаре из-за русской речи

В Тбилиси толпа протестующих окружила российских туристов на электрокаре. Люди стали выкрикивать оскорбления после того, как услышали русскую речь. Видеозапись произошедшего очевидцы опубликовали в Instagram*.

Туристы выехали на проспект Руставели в то время, когда там шла протестная акция. Разъяренные участники митинга окружили электрический автомобиль и начали кричать на россиян.

Отдыхающие отвечали жестами в виде сердечек и посылали протестующим воздушные поцелуи. Полицейские помогли туристам покинуть проспект и сопроводили электрокар в безопасное место.

Ранее в грузинском отеле мужчина избил российскую туристку. По предварительным данным, причиной конфликта также стала русская речь.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.