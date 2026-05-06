На Тайване нашли радикальный способ борьбы с хантавирусом

Тайбэй намерен уничтожить всех крыс после двух случаев заражения хантавирусом

Власти Тайбэя реализуют проект по уничтожению крыс в городе и проведут очистку от грызунов во всех районах. Об этом газете Taipei Times заявил мэр Цзян Ваньань.

По его словам, на Тайване в 2026 году зафиксировали два случая хантавируса, который распространяют грызуны.

«Люди могут быть уверены, что правительство города решает проблему. Пока число случаев заражения не возросло и соответствует показателям прошлых лет», — подчеркнул градоначальник.

Ваньань добавил, что в Тайбэе откроют новую службу по борьбе с грызунами, которая поможет решить проблемы с крысами в домах.

Ранее стало известно, что число зараженных хантавирусом на лайнере MV Hondius у берегов Кабо-Верде увеличилось до семи человек. Три пассажира скончались.

Врач-терапевт Надежда Чернышова объясняла, что защититься от хантавируса помогут гигиена и влажная уборка.