В Таиланде в бачке унитаза нашли новорожденную девочку

Новорожденную девочку нашли живой в бачке унитаза в офисном здании в Бангкоке. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Ребенок закричал, и его услышала уборщица, работавшая на третьем этаже. На место прибыли экстренные службы, девочку отправили в больницу.

Врачи установили, что она не пострадала и весит около шести фунтов (2,7 килограмма). Вероятно, ей не больше суток.

Кто мать девочки и почему она так поступила, выясняют полицейские.

Ранее 17-летняя жительница Барнаула родила сына, после чего тут же зарезала его и выбросила на улицу.

Свой поступок она объяснила тем, что испугалась родителей, которым ничего не говорила о беременности. Против нее возбуждено уголовное дело.