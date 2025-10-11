Испугалась родителей: 17-летняя жительница Барнаула родила сына и зарезала его

СК: в Барнауле 17-летняя девушка родила сына, зарезала его и выбросила на улицу

На улице в Барнауле обнаружили тело изрезанного ножом новорожденного мальчика. По подозрению в убийстве задержали его 17-летнюю мать, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю.

Младенца нашли на улице Малахова вечером 10 октября. Правоохранители установили, что ножевые ранения ему нанесли в грудь и область шеи.

По предварительным данным, мать ребенка воспитывалась в благополучной семье, она скрыла от родителей факт беременности. В день родов несовершеннолетняя находилась дома одна. Девушка испугалась, что мать и отец узнают о ребенке, зарезала сына, тело положила в пакет и вынесла на улицу.

Следователи направят в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование убийства продолжается.

