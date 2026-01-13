Приехавший на поминки житель Филиппин погиб от нападения огромной змеи

Ночная прогулка в районе дамбы филиппинского города Илоило закончилась гибелью для 35-летнего мужчины, приехавшего на поминки. Его тело, обвитое трехметровым сетчатым питоном, обнаружили местные жители. Об этом сообщила газета Manila Bulletin .

Очевидцы палками и камнями до смерти забили змею, чтобы освободить погибшего. С первого раза сделать это не получилось, и жители отрезали питону голову.

Начальник городского полицейского участка Вэл Камбел заявил, что, по предварительным данным, погибший наступил на змею во время прогулки. Он пояснил, что на трупе обнаружили огромное количество укусов, которые нанесла змея своему обидчику, прежде чем задушить.

По словам местных жителей, большое количество змей обитают около ручья, но настолько огромного питона они увидели впервые. По оценке специалистов, длина пресмыкающегося составила более трех метров, а вес превысил 12 килограммов.

Власти Илоило заявили, что это первый случай в городе, когда нападение питона на человека стало смертельным.

В середине сентября прошлого года полиция индийского штата Керала задержала двух местных жителей за убийство питона. Правоохранители заявили, что злоумышленники не просто убили змею, но и приготовили из нее карри, которое съели. Против задержанных завели уголовное дело за нарушение закон о защите дикой природы.