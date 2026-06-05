В Таиланде перевернулся автобус, пострадали 28 человек

Двухъярусный междугородний автобус, который следовал в Бангкок с юга, перевернулся на трассе. В результате ЧП пострадали 28 человек. Об этом сообщил телеканал Thai PBS .

«Автобус перевернулся на шоссе Пхеткасем, не доехав 129 километров до Бангкока, в 03:36 (23:36 четверга по московскому времени)», — заявили журналисты.

В салоне находился 31 человек, включая водителя и его помощника. Легкие травмы получили 23 пассажира, еще пятеро — средней тяжести, трое не пострадали. Жертв нет. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы и оказали необходимую помощь.

Ранее жуткая авария случилась в Мексике. Водитель туристического автобуса не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП погибли по меньшей мере 11 человек. ЧП случилось недалеко от города Аматлан-де-Каньяс. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.