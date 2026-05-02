Жуткое ДТП в Мексике закончилось гибелью 11 человек

В крупном ДТП в Мексике погибли 11 человек

Праздничные выходные в честь Дня труда в Мексике закончились крупным ДТП. Туристический автобус вылетел с трассы, погибли по меньшей мере 11 человек, сообщили в социальных сетях представители правительства штата Наярит.

Автобус ехал из штата Халиско. Водитель не справился с управлением, он съехал с шоссе и перевернулся недалеко от города Аматлан-де-Каньяс. Все пассажиры ехали отдыхать в один из местных рекреационных центров.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы штатов Наярит и Халиско, которым пришлось перекрыть движение для проведения поисково-спасательных работ и установления обстоятельств причин аварии.

Аварии с летальным исходом регулярно происходят на автомагистралях Мексики. В сентябре прошлого года в центральной части страны в результате столкновения грузового поезда с двухэтажным пассажирским автобусом погибли 10 человек.

Еще более масштабное ДТП произошло в феврале 2025 года — на юге Мексики автобус врезался в грузовик, жертвами аварии стали более 40 человек, тремя годами ранее бензовоз врезался в ограду железнодорожных путей, эвакуировать пришлось 1500 человек.