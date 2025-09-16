В Таиланде отец убил дочь в прямом эфире и покончил с собой

Mirror: В Таиланде мужчина убил дочь в прямом эфире и свел счеты с жизнью

В Таиланде 21-летний Вуттисан Вонгтай убил свою 11-месячную дочь Натали, после чего свел счеты с жизнью. Все случилось в заброшенном отеле на Пхукете после ссоры с женой, сообщила газета The Mirror .

Преступление он транслировал в прямом эфире в соцсети. Видео оставалось в Интернете почти сутки и вызвало волну ужаса у пользователей, прежде чем его удалили. Администрация платформы принесла соболезнования семье.

Мать девочки, 21-летняя Чиранут Трейрат, призналась журналистам, что не винит соцсети или тех, кто распространял ролик. По ее словам, многие делали это от шока и скорби. Она также рассказала, что мужа ранее судили за насилие, он сидел в тюрьме.

Местное телевидение показало кадры, как Чиранут в слезах прощается с дочерью в храме. Полиция подчеркнула, что это первый случай в Таиланде, когда убийство было показано в прямом эфире.

