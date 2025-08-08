Суд арестовал москвичку, утопившую новорожденную дочь в туалете
В Москве арестовали женщину, которую обвиняют в убийстве своей новорожденной дочери (статья 106 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Трагедия произошла 1 июня. Судебно-медицинская экспертиза установила, что младенец погиб от асфиксии в результате утопления.
Суд отправил мать ребенка под стражу, расследование дела находится на контроле столичной прокуратуры.
О задержании женщины на западе Москвы сообщалось на днях. Тело девочки нашли в туалете общежития на улице Генерала Дорохова. Женщина признала свою вину.
В прошлом месяце тело младенца обнаружила горничная при уборке номера в омской гостинице. По данным следствия, молодая мать убила ребенка и скрылась.
Тысячи калифорнийцев покинули дома из-за лесных пожаров
Акция по сбору пластиковых бутылок прошла во Фрязине
Трамп и Путин не встретятся в Риме
Ограждения обустроили еще на 222 участках дорог в Подмосковье
Фейк: аграриев обяжут передавать 25% урожая в резервный фонд страны
Около 33 резервуаров с водой на ВЗУ промоют в Истре в 2025 году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте