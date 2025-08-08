Суд арестовал москвичку, утопившую новорожденную дочь в туалете

В Москве арестовали женщину, которую обвиняют в убийстве своей новорожденной дочери (статья 106 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла 1 июня. Судебно-медицинская экспертиза установила, что младенец погиб от асфиксии в результате утопления.

Суд отправил мать ребенка под стражу, расследование дела находится на контроле столичной прокуратуры.

О задержании женщины на западе Москвы сообщалось на днях. Тело девочки нашли в туалете общежития на улице Генерала Дорохова. Женщина признала свою вину.

В прошлом месяце тело младенца обнаружила горничная при уборке номера в омской гостинице. По данным следствия, молодая мать убила ребенка и скрылась.