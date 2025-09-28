Девушку из Читы продали в рабство в Таиланде

Россиянка попала в рабство после поездки в Таиланд для работы моделью

Жительница Читы приехала в Таиланд работать моделью по объявлению, но попала в плен. Вместо съемок россиянку увезли в лагерь с рабами, сообщил Telegram-канал Mash.

Девушка приехала в Бангкок работать моделью по объявлению, однако ее заставили заниматься мошенничеством. Вместе с другими пленниками она находится в лагере, который расположен вне юрисдикции Таиланда и Мьянмы.

По данным канала, молодых девушек заставляют «разводить на деньги своим лицом и телом», а также заниматься вымогательством денег. В случае отказ подчиняться пленников избивают, лишают еды и угрожают продажей на органы.

Знакомая пропавшей девушки рассказала, что в лагере находятся десятки людей из России, стран СНГ и Китая. За работу им платят лишь едой. Чтобы выйти на свободу, нужно заплатить выкуп — около 15 тысяч долларов. На данный момент связи с жительницей Читы нет.

