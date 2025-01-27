В Таиланде мужчина вернулся домой и попал на собственные похороны

Житель Таиланда вернулся домой с заработков и попал на собственные похороны из-за ошибки полицейских. Об этом сообщило издание The Thaiger .

По информации источника, ЧП случилось 18 января. Полицейские расследовали смерть замерзшего на улице неизвестного в провинции Кхонкэн. Следователи после экспертизы пришли к выводу, что погибшим оказался житель провинции Саконнакхон по имени Пхет.

Семье Пхета сообщили о случившемся и посоветовали начать приготовления к церемонии прощания. Родные мужчины 20 января начали проводить похоронные ритуалы, а его младший брат отправился в Кхонкэн проверить результаты экспертизы.

Родственник помнил, что у «погибшего» была татуировка на спине, однако на теле в лаборатории ее не нашли. Вскоре ему позвонили из родного города и сказали, что Пхет вернулся домой и удивился, попав на собственные похороны.

Отец «ожившего» отметил, что сын зарабатывал перепродажей вторсырья и зачастую уезжал на несколько дней и больше. Однако в этот раз его не было особенно долго, из-за чего отец поверил в его смерть. В итоге соседи и родные превратили церемонию прощания в праздник.

Ранее житель Таганрога похоронил чужую женщину, приняв ее за свою жену.